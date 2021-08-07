SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Van'daki STK'larla bir araya geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Van’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıda STK başkanlarının sorun ve önerilerini dinleyen SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 Sayılı yapılandırma ile ilgili olarak oda başkanlarını bilgilendirerek, yapılandırmanın avantajlarını anlattı.
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