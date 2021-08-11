Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,6170 liradan, euro ise 10,1140 liradan güne başladı.

EKONOMİ 11.08.2021, 09:16
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 8,6150 liradan alınan dolar 8,6170 liradan, 10,1120 liradan alınan euro ise 10,1140 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,60 liradan, euro ise 10,08 liradan satılmıştı.

Kaynak: İHA

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