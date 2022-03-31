Şekere çok kalalvi zam geldi! işte yeni şeker fiyat tarifesi...

Beklenen oldu, şekere kallavi zam geldi! Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti.

EKONOMİ 31.03.2022, 11:51
Şekere çok kalalvi zam geldi! işte yeni şeker fiyat tarifesi...

Şeker fiyatlarıyla ilgili tartışma sürerken, şeker stokçularına baskınlar yapılıp cezalar kesilirken, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Türkşeker'in son dönemde artan maliyetleri de göz önüne alarak fiyatları revize ettiği bilgisine ulaşılırken, serbest piyasa ile açılan marjın da bu şekilde daralması bekleniyor.

Şekerin kilosu 5.96 liradan 7.80 lira çıktı
Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Zamlar 31 Mart'tan yani bugünden itibaren geçerli
Türkşeker'in duyurusunda, "Raf Fiyat Garanti (RFG) sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağalayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır. Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31 Mart 2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmişti" denildi.

Türkşeker imalat sanayine şeker satmaya başlayacak
Bilindiği üzere kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 298 TL olsa da Türkşeker, imalat sanayiine şeker satışını durdurmuştu. Yeni fiyatlamalarla birlikte Türkşeker, imalat sanayini de satışa başlama kararı aldı ve 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 550 TL oldu.

Türkşeker'in duyurusunda, "İmalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir" denildi.

Türkşeker'in son dönemde artan maliyetleri de göz önüne alarak fiyatları revize ettiği bilgisine ulaşılırken, serbest piyasa ile açılan marjın da bu şekilde daralması bekleniyor.

internethaber

Yorumlar (1)
YURTLU 2 saat önce
vanın büyük zincir marketleri maaşAllah ki müneccimler sanki. 2 hafta önce piyasa da 5 kg ı 35 tl ile 50 tl arasında satılırken z..oglu ve benzeri marketlerde 95 tl ye çıkartıldı. ama enteresan olanı ise zam haberleri daha yeni geliyor. ama bizim marketler geleceği görebiliyor
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