Şeker fiyatlarına anında indirim geldi! Şekerde kıtlık oyunu tutmadı 800 lira olmuştu

Şeker fiyatları üzerinden son günlerde bir kaos yaşanıyor. Bir çuval şekerin fiyatı 800 liraya kadar çıktı. Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı, Tarım Bakanlığı'ndan şekerin fiyatı düştü açıklaması geldi.

EKONOMİ 24.03.2022, 15:27
Şeker fiyatlarına anında indirim geldi! Şekerde kıtlık oyunu tutmadı 800 lira olmuştu

Ayçiçek yağında olanların bir benzeri şimdi şeker fiyatlarında yaşanıyor. Piyasada şeker fiyatları bir anda yüklü zamlar görmeye başladı. Bir çuval şekerin fiyatı 800 liraya kadar çıktı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, şekerde haksız fiyat artışları içerisinde olunduğu şüphesiyle şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama de şöyle denildi:

-"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

Şekerin fiyatı anında indi
Bakanlık soruşturma başlatırken şeker fiyatları anında hızlı bir indirim gördü. 800 liraya satılan bir çuvalın şekeri 575 liraya indi. Şeker fiyatlarındaki indirimi Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklamayla duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

-"Dünyada ve ülkemizde gıda sektörü girdi maliyetlerinde pandemi süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir artış trendi yaşandığı bilinmektedir. Diğer taraftan, bu gözle görülür gerekçenin yanında piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu da görülmektedir. Hatırlanacağı gibi ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Bakanlığımız bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir. Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır.

Türkiye’nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahiptir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır. Bu bağlamda, Türkşeker’in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir.

Şekerin fiyatı 800 liradan 575'e indi

Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır.

Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir"

internethaber

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