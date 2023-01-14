Şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatlarına zam yapılmayacak

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, 2023 yılı için bilet fiyatlarının aynı kalacağını açıkladı.

EKONOMİ 14.01.2023, 11:13
Şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatlarına zam yapılmayacak

Koronavirüs salgınından en çok zarar gören sektörlerden biri de şehirlerarası otobüs işletmecileri.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirterek, "2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı" diye konuştu.

"Bilet fiyatları değişmeyecek"
Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi. Özcan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini söyledi.

"Sefer sayıları düşse de doluluk oranımız iyi"
Özcan, firmalarının artan sefer ve yolcu sayısından memnun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Pandemiden önce otobüs sefer sayılarımız günlük 2 bindi. Bu sayı daha sonra çok düştü. 2022 yılında ise günlük otobüs sefer sayımız arttı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 2022'de günlük sefer sayımız 1170 oldu. Ancak 2023 yılı biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz.

Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var."

"Köprü ve otoyol ücretlerinin artmaması, firmlara iyi yansıyacak"
Yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnun olduklarını dile getiren Özcan, bunun otobüs firmalarına olumlu yansıyacağını ifade etti. Özcan, İstanbul'da belli saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otobüs firmalarının geçişine izin verilmesini talep ettiklerini dile getirerek "Cumhurbaşkanımızdan böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde köprülerden geçişe izin verirseler çok mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak" dedi.

Usulsüz şekilde minibüslerle taşımacılığının kendilerine zarar verdiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu taşımacılığın biz önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçmek için bazı çalışmalarımız var. Beylikdüzü'nde ve Hadımköy'de bir durak yapmak istiyoruz. Özellikle Trakya'dan gelen yolcularımızın buraya gelmesini istiyoruz. Çünkü minibüs taşımacılığıyla başa çıkmak mümkün değil. Usulsüz taşımacılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu yapan kişilere ya da araç sahiplerine ceza kesilmesi lazım. 2023 yılından daha ümitliyiz. 2023'de yolcu sayısı ile sefer sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Bu fiyatlarla ekonomiye daha bir katkımız olur."

Ensonhaber

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