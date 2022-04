Şehirlerarası Otobüs biletlerine yüzde 80 zam! Otobüs bilet fiyatları, Uçak biletlerini solladı

TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, önceki bayramlara kıyasla şehirlerarası yolcu sayılarının 3'te 2 oranında azaldığını söyledi. Yıldırım, "Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı.

Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor" dedi. Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, bayram tatili yapmak isteyenler de gözlerini uçak, tren ve otobüs fiyatlarına çevirdi. Otogarda vatandaşlar bilet fiyatlarından şikayetçi olurken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değildir" diye konuştu.

YOLCU SAYILARI 3'TE 2 AZALDI

Geçmiş bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Mustafa Yıldırım, "Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese edildiğinde çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı. Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulunmazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum yok. Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde ki pandemi sürecinde bile bu kadar kötü olmadı. Sadece 28 ve 29'unda 2 günlük bir doluluk var. Onun dışında dönüşleri bekleyeceğiz, 2 gün de dönüşte yoğunluk olur" dedi.

SON 3 AYDA YÜZDE 80'LİK FİYATA ARTIŞI

Bayramların otobüsçüler için önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnsanlar memleketlerine tatile giderlerdi, tatil yerlerine giderlerdi şu anda çok az bir talep var. Bu kadar sıkıntılı bir bayramı ilk defa yaşıyoruz. Otobüsler parklarda yatıyor, ilave sefer açma durumumuz yok. Son 3 ay içerisinde bilet fiyatlarında yüzde 80'e yakın bir artış oldu. Bu bile kurtarmıyor çünkü buradan bin kilometrelik bir mesafeye gidiş dönüşte yaklaşık 15 bin liralık sadece yakıt masrafı var. Bir otobüse en az 35-40 kişi koymadıktan sonra para kazanma şansımız yok" diye konuştu.

"UÇAK OTOBÜSTEN DAHA UCUZ"

Bilet fiyatları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Özellikle İstanbul-İzmir hattı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol paraları girdiğinde sadece bin lira otoyol ve köprülere para ödüyoruz. Akaryakıt ve diğer maliyetleri üzerine koyduğunuzda Ege yolunda para kazanılması imkansız gibi görünüyor. Havayollarına bakıyorsunuz, bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değildir. İnsan ulaşımı havada, karada, denizde, demiryolunda aynı olmalı ve korunmalı" ifadelerini kullandı.

"BİLETLERDE KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ"

Yıldırım, "Bu mevsimde yolcularımızın birçoğu öğrenci. Öğrenciler haftada bir evlerine gelirlerdi şu anda ayda bir kere bile gelemiyorlar. Bayram otobüsçü için bir fırsat diyeceğim ama yolcu yok. Otobüs işletmeciliği bu şartlarda sürdürülebilir değil. Otobüs işletmeciliği, tarifeli taşımacılıkta, işçinin, öğrencinin, memurun seyahat dönemi geldi. Bize otoyol ve köprülerden yüzde 50 indirim yapsınlar. Motorlu taşıtlar vergisini ticari araçlardan kaldırsınlar. Otobüs biletlerinde KDV'yi yüzde 1'e indirsinler. Bu su, hava, ekmek kadar insanların ihtiyacı" dedi.

"BU YIL ARABALARIMIZ BOŞ"

Tokat'a yolcu taşıyan bir acentede çalışan Siyami Temiz, "Otobüs bileti fiyatlarında da artış oldu. Bunlar da otobüs firmalarına etki etti. Her yıl arabalarımız doluyordu ama şu an boş. Yüzde 80 gibi biletlerin bitmiş olması gerekiyordu şu an yüzde 20'lerdeyiz. Tokat bilet fiyatı 250 liraydı, şimdi 400 lira" dedi. Kars'a yolcu taşıyan Nusret Biçer ise, "Bayram havası ama yolcu yok. Otobüsümüzün Kars'a gidiş geliş sadece 22 bin lira akaryakıt masrafı var. Geçen bayram doluluk çok oldu. 1 otobüs yerine 3-4 otobüs yapıyorduk. Şu an bayrama 10 gün kalmış 1 otobüs zor yapıyoruz. Kars bin 450 kilometre, bilet fiyatı 400 lira. Ankara 450 kilometre 300 lira yazıyorlar. Geçen sene Kars'a 250 lira bilet yazıyorduk ama otobüslerimiz para kazanıyordu" ifadelerini kullandı.

"ARABA YERİNE OTOBÜS TERCİH EDEN VAR"

Erzurum'a gidecek olan Dinçer Aslan ise, "Biletler 400 lira. Sadece biletler de değil, her şey çok yüksek. İnsanların da mecbur yüksek yapması gerekiyor çünkü yakıt çok yüksek. Birilerinin çözüm üretmesi gerekiyor. Kendi arabamız var ama onunla gidemeyiz çünkü geçen sene 1 liraya gidiyorsak, şimdi 5 liraya gidiyoruz" diye konuştu. Bayram için Gümüşhane'ye gidecek olan Özge Yaşar, "Fiyatlar çok yüksek indirim yapılsa daha iyi olur. Geçen sene 220 lira olan bilet bu sene 350 lira olmuş" dedi.

