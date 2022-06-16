Sebze ve meyve fiyatları Van'da da düşüşe geçti

Van'da pazar tezgahlarına satışa çıkan meyve ve sebzeler de geçen aya göre yarı yarıya düşüş olduğu gözlemlendi. Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Geçtiğimiz aylarda cep yakan, domates 6 TL'den, salatalık 4,5 TL'den, biber 8 TL'den, patlıcan 8,5 TL'den tezgahlardaki yerini aldı. Havaların ısınmasıyla hasat süresi kısalıp tarla ürünleri de piyasaya çıkınca fiyatlarda değişim yaşandı. Kent genelindeki manavlarda fiyatlar geçen haftalara göre büyük değişiklik gösterdi.

FİYATLAR DÜŞTÜ, İŞLER AÇILDI

Mana esnafı Ömer Gündüz, "Artık fiyatlar tüketici için uygun diyebiliriz. Domates 6 lira, salatalık 4,5 , patlıcan 8,5 lira, biber 8 lira arasında satılıyor. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı. Havaların ısınmasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü. Yeni ürünlerin tezgahları doldurması, fiyatların azalmasına sebebiyet verdi. Fiyatların düşmesiyle işlerimiz biraz düzeldi.

Bilhassa yeşilliklerde çok fazla düşüş yaşandı. Özellikle domates, salatalık, biber, patlıcan da ciddi fiyat düşüşleri oldu. Önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz. Fiyatların bu şekilde düşmesi tüketicileri de sevindirdi. Fiyatlar düştükçe, işlerimizde düzeldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise, soğan ve patateste de fiyatların düşmesini beklediklerini ifade ettiler. Öte yandan sezon başında 12 ile 14 lira arasında satışa sunulan karpuzun kilogram fiyatı 3 lira 50 kuruştan satışa sunulurken, kavun ise 7-8 lira arasında satışa sunuluyor. Fiyatların ciddi anlamda düşmesi ise, tüketicileri sevindirdi.

Bölgegazetesi