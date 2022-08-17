Sahibinden araç satışına '6 bin km ve sıfır araç' şartı getirdi!

Sahibinden.com şirketi, motorlu kara taşıtı ticaretinde hem tüketiciyi korumak hem de şeffaflığı artırmak adına bazı değişikliklere gidildiği yönünde açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, sıfır motorlu kara taşıtı ilanları, sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri tarafından verilebileceği, yetkili bayilerin dışındaki satıcıların ise ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebileceği ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebileceği belirtildi.

Sıfır-ikinci el bilgisi, kilometre bilgisinin önüne taşınacak

AA’nın haberine göre; girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında, aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesinin sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacağı ifade edildi.

Değişiklik tarihi 15 Eylül

Alıcının aracın ikinci el ya da sıfır mı olduğunu kilometre ile görmeleri sağlanacak. Değişikliğin devreye alınması için planlanan tarihin, 15 Eylül olduğu belirtildi.

Aynı modelin "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek.

Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.

“Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz”

Açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmesine yer verilen sahibinden.com Üst yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, 2000 yılından bu yana Türkiye’de ticareti kolaylaştıran ve istihdama katkı sunan bir teknoloji şirketi olduklarını, aynı zamanda emlak ve otomotiv sektörlerindeki ticari faaliyetlerin şeffaf şekilde yürümesine ve ekonomiye katkıda bulunan bir kurum olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden.com’u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız."

Ertaş, satılık araç ilanlarında satış fiyatını, ilanı girenlerin belirlediğini, kendilerinin fiyatlara herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını vurguladı. Bununla birlikte, ilan detay sayfasında aracın sıfırının distribütörü tarafından belirlenen güncel liste fiyatını da göstereceklerini aktaran Ertaş, böylece tüketicinin bilinçli seçim yapmasına imkan sağlayacaklarını ifade etti.

Ensonhaber