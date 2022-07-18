Rusya’ya yönelik yasaklar kömür piyasasını sıkılaştırıyor

Rusya'ya dönük yaptırımlar doğalgaz ve petrolün ardından kömür piyasasında da sorunlara neden oldu. Kömür üreticisi Whitehaven Coal kömür fiyatlarının 2023’te yüksek seyredeceğini söyledi.

EKONOMİ 18.07.2022, 14:14 18.07.2022, 14:18
Rusya’ya yönelik yasaklar kömür piyasasını sıkılaştırıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından doğalgaz, petrol gibi enerji ürünlerinde yaşanan sorunlar kömüre de sıçradı.

Avustralyalı kömür üreticisi Whitehaven Coal bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan yapılacak kömür ithalatına getireceği yasağın, fosil yakıtın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olan arz baskısını artıracağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre şirket, küresel düzeydeki arz kısıtlamaları ve güçlü talep nedeniyle Asya için gösterge işlevi gören Newcastle termal kömürünün fiyatının hazirana kadar üç aylık periyotta ton başına 377 dolara gelerek çeyrek rekoru kırdığını belirtti.

Whitehaven Coal, rekor kömür fiyatları ve sağlam üretim sayesinde güçlü bir çeyrek geçirdi.

‘AVRUPA YASAĞI ARZI SIKILAŞTIRACAK'
Sidney merkezli kömür şirketi gelecek ay mali yıl sonuçlarını açıklarken, geçen yıl kaydedilen 138 milyon dolara kıyasla bu yıl gelirlerin 2 milyar dolara çıktığını bildirmeyi umduğunu dile getirdi.

Whitehaven Coal'un açıklamasında gelecek ay yürürlüğe girecek Avrupa yasağının “yüksek kaliteli termal kömür arzını daha da sıkılaştırmasının beklendiği” ifade edildi.

Açıklamada, “Termal kömür fiyatlarının da 2022 ve 2023 için desteklendiğini görmeye devam ediyoruz” dendi.

ASYA VE AVRUPA'NIN TALEBİ ARTIYOR
Japonya ve diğer G7 ülkeleri de bu yıl en kısa sürede Rus kömürüne yönelik alımlarına kısıtlama getirme sözü verdi.

Halihazırda fosil yakıta talep artarken Rusya'nın ithalatını düşürmek amacıyla atılan hamleler küresel piyasalar üstündeki baskıyı artırıyor.

Whitehaven Coal, Asya'nın kuzeydoğusundaki kömür tüketicilerinin yazdan önce stoklarını yenilemek amacıyla emtia aradığını, Avrupa da dahil genellikle Avustralya'dan kömür almayan müşterilerin taleplerinin arttığını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz arzında yaşanan darboğaz nedeniyle kömüre yönelik talep yükseldi.

ÜRETİM YÜZDE 21 ARTTI
The Market Herald'ın bildirdiğine göreyse şirketin ikinci çeyrek için işlenmemiş kömür üretimi ilk çeyreğe göre yüzde 21 artarak 6,4 milyon ton oldu.

İkinci çeyrekte kaydedilen satış hacimleri de önceki çeyreğe göre yüzde 15 arttı ve 2,8 milyon tonu aştı.

Sözcü

Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22