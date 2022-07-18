Rusya’ya yönelik yasaklar kömür piyasasını sıkılaştırıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından doğalgaz, petrol gibi enerji ürünlerinde yaşanan sorunlar kömüre de sıçradı.

Avustralyalı kömür üreticisi Whitehaven Coal bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan yapılacak kömür ithalatına getireceği yasağın, fosil yakıtın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olan arz baskısını artıracağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre şirket, küresel düzeydeki arz kısıtlamaları ve güçlü talep nedeniyle Asya için gösterge işlevi gören Newcastle termal kömürünün fiyatının hazirana kadar üç aylık periyotta ton başına 377 dolara gelerek çeyrek rekoru kırdığını belirtti.

Whitehaven Coal, rekor kömür fiyatları ve sağlam üretim sayesinde güçlü bir çeyrek geçirdi.

‘AVRUPA YASAĞI ARZI SIKILAŞTIRACAK'

Sidney merkezli kömür şirketi gelecek ay mali yıl sonuçlarını açıklarken, geçen yıl kaydedilen 138 milyon dolara kıyasla bu yıl gelirlerin 2 milyar dolara çıktığını bildirmeyi umduğunu dile getirdi.

Whitehaven Coal'un açıklamasında gelecek ay yürürlüğe girecek Avrupa yasağının “yüksek kaliteli termal kömür arzını daha da sıkılaştırmasının beklendiği” ifade edildi.

Açıklamada, “Termal kömür fiyatlarının da 2022 ve 2023 için desteklendiğini görmeye devam ediyoruz” dendi.

ASYA VE AVRUPA'NIN TALEBİ ARTIYOR

Japonya ve diğer G7 ülkeleri de bu yıl en kısa sürede Rus kömürüne yönelik alımlarına kısıtlama getirme sözü verdi.

Halihazırda fosil yakıta talep artarken Rusya'nın ithalatını düşürmek amacıyla atılan hamleler küresel piyasalar üstündeki baskıyı artırıyor.

Whitehaven Coal, Asya'nın kuzeydoğusundaki kömür tüketicilerinin yazdan önce stoklarını yenilemek amacıyla emtia aradığını, Avrupa da dahil genellikle Avustralya'dan kömür almayan müşterilerin taleplerinin arttığını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz arzında yaşanan darboğaz nedeniyle kömüre yönelik talep yükseldi.

ÜRETİM YÜZDE 21 ARTTI

The Market Herald'ın bildirdiğine göreyse şirketin ikinci çeyrek için işlenmemiş kömür üretimi ilk çeyreğe göre yüzde 21 artarak 6,4 milyon ton oldu.

İkinci çeyrekte kaydedilen satış hacimleri de önceki çeyreğe göre yüzde 15 arttı ve 2,8 milyon tonu aştı.

Sözcü