Rusya-Ukrayna krizinden sonra İslam Memiş altını olanları uyardı!
Rusya-Ukrayna krizinin başlaması altın fiyatlarını da etkiledi. İslam Memiş altın fiyatları hakkında önemli yorumlarda bulundu.
Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi
Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar nedeniyle fiyatlar tırmanmaya devam ediyor.
22 Şubat altın fiyatları
22 Şubat gram altın 839,80, çeyrek altın 1.384,00, yarım altın 2.768,00, cumhuriyet altını 5.519,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş daha önce fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. " demişti.
Memiş son fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu.
-Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler.
-Yüzde 25’imi Fed nedenli $ ile beklemeyi tercih ettim.
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