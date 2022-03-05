Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarını hafifletebilmek için, yaptırım kararı almayan ülkelerden ithalatını artırma kararı aldı.
Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE DAHİL 9 ÜLKE
Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.
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