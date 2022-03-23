Rusya duyurdu! Ayçiçek yağı ithalatına kota geliyor
Rusya'dan ayçiçek yağı ihracatıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi. Rus hükümeti 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlar artmaya devam ediyor. Rus lider Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Ardından Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.
Rus hükümeti 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.İşte son dakika haberinin detayları...
Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.
Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, “İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk.” dedi.
Rusya hükümeti, 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.
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