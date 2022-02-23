Son dönemde artan gıda fiyatlarıyla ilgili vatandaş rahatsızlığını dile getirirken bazı zincir marketlerin haksız fiyat belirlemesiyle de karşılaştı. Bu kapsamda Rekabet Kurumu, 23 zincir marketle ilgili soruşturma başlattı.

İHLALİN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu toplantı, 22 Mart'ta saat 10.30'da çevirim içi yapılacak.

BAŞVURULAR 15 MART'A KADAR

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.

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