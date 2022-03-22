Ramazan öncesi Kırmızı ete rekor zam!

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişle temel besin kaynaklarının fiyatları da yükseliyor.

Bu kapsamda bir zam da kırmızı ete geldi.

Et ve Süt Kurumu ürünlerine yüzde 48 zam yapıldı.

1 KİLO KIYMA 83 LİRAYA SATILACAK

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilo kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya çıktı.

Kurumun yaptığı zamların, Ramazan öncesinde serbest piyasada da yansımalara neden olacağı tahmin ediliyor.

Kırmızı et satış fiyatları yükselirken, karkas kesim fiyatları değişmedi.

Ensonhaber