Ramazan boyunca 2 bin 500 lira ödenecek! Destek ödemesi Resmi Gazete'de

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Sığır başına 2 bin 500 lira ödeme

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ensonhaber