PTT 1250 TL ödemeleri başladı! PTT her çocuk için 1250 TL ödeme yapacak

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul ihtiyaçları da giderilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin beklediği destek haberi ise nihayet geldi. İhtiyaç sahibi aileler için 1.250 TL'nin hesaplara yatırılacağı haberi rahat bir nefes aldırdı. İhtiyaç sahibi aileler için her çocuk başına yatırılacak olan 1.250 TL'nin detayları merakla araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Her Çocuk İçin 1.250 TL

Uzun bir zorunlu aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimin ilk haftası geride kalırken okulların açılmasıyla birlikte artan ihtiyaçlar ise dar gelirli aileleri bir hayli zorladı. Çocuk sahibi olan binlerce ailenin beklediği destek ödemeleri ile ilgili müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Milyonlarca ailenin beklediği ödemeler nihayet hesaplara geçecek. Bu kapsamda her bir çocuk için 1.250 TL ödeme yapılacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye masrafları ve okul masraflarını giderebilmesi için yapılacak olan bu ödemeler ile ilgili araştırmalar sürüyor.

SED Ödemesi Müjdesi

Okulların açılmasıyla birlikte ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan aileler daha fazla masrafla karşı karşıya kaldı. Devletin sağladığı sosyal yardım ödemeleri ile birlikte biraz olsun nefes alabilen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın müjdesi ile birlikte biraz olsun rahatladı. Her bir çocuk için yapılacak olan 1.250 TL SED ödemesi ile birlikte ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının okul masraflarını daha rahat karşılama imkanı bulacak. Bu ödemeler bir defaya mahsus yapılacak ve başvurular sonucunda hesaplara yatırılacak. Eylül ayı SED ödemeleri başladı. SED ödemesi alan vatandaşlar 15 Eylül 2021 tarihine kadar T.C Kimlik numaralarına göre hesaplarından ödemelerini çekebilecekler.

Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu

İhtiyaç sahibi olan ve çocukların masraflarını karşılamakta güçlük çeken aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılıyor. Bunun yanı sıra dar gelirli vatandaşlar ekonomik yardımın yanında bakanlık tarafından sağlanan psiko-sosyal destek imkanından da faydalanabiliyor. SED başvurusu ise il ve ilçelerde bulunan sosyal hizmet müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sosyal ve ekonomik destek başvurusu yapabilmek için dilekçe, T.C Kimlik numarası, istenmesi halinde sağlık raporu, öğrenci belgesi, İŞKUR ve meslek kurslarına başvurulduğuna dair belge gerekiyor. Sosyal ve ekonomik destek başvurusunu e- Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için T.C Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet girişinizi yaptıktan hemen sonra başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.