Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi benzin ve motorine indirim var mı?

Petrolün varil fiyatının 130 dolara kadar çıkması ile Türkiye'de motorin ve benzin eşi benzeri görülmemiş zam sağanağı yaşamıştı. Petrol fiyatları son 1 haftadır düşüşte.

EKONOMİ 07.04.2022, 17:34
Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar geriledi benzin ve motorine indirim var mı?

Dün 101 dolara kadar inen brent petrolün fiyatı bugün 102 dolarda. Vatandaş petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin için indirim beklentisine girdi. Şu ana kadar sektör kaynaklarından bir indirim sinyali gelmedi.

Petrol fiyatları Mart ayında 130 dolar ile rekor kırmıştı. Motorin ve benzindeki zam sağanağını başlatan da bu olmuştu. Petrolün varil fiyatında son bir haftadır gerileme var. Dün 101,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 102,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 103,82 ile 104,86 dolar aralığının direnç, 101,48 ile 100,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD ile İngiltere’nin başı çektiği bazı Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımları artırması, piyasadaki arz yönlü riskleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

Brent türü petrolün varil fiyatı, IEA’nın küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek arz sıkıntılarını gidermeye yönelik 120 milyon varil petrolün daha acil durum rezervlerinden kullanıma açılacağını açıklamasıyla dün 101 dolara kadar gerilemişti. Ancak, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Benzin fiyatlarında en son petrolün varil fiyatının 101 dolara indiği 2 Nisan 2022 tarihinde indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına ise petrolün varil fiyatı 108 dolara indiğinde 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. Petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar gerilerken henüz bu benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansımış değil. Piyasa kaynaklarından şu ana kadar indirim yapılacağına dair bir haber de gelmedi.

Motorinin litre fiyatı şöyle:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

Benzinin litre fiyatı şöyle:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10

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