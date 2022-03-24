Petrol fiyatlarında sert yükseliş! Benzin ve motorine yeni zam yolda

Son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağına dair haberlerin ardından küresel piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

PUTİN'İN RUBLE İLE DOĞALGAZ KARARI DA ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ

Bunun yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelere gaz satışlarını ruble ile yapma planı ülkenin enerji kaynaklarını bir politika enstrümanı olarak kullanabileceği yönündeki fiyatlamaları artırarak petrol piyasasında da gerginlik yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” demişti.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarının 13,5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fşyatlarına üst üste zam olarak yansımıştı.Brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI TOPLANTISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştı. EPDK sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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