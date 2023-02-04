Petrol fiyatlarında düşüş! Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları ile benzin ve mazot (motorin) fiyatı petroldeki hareketlilik ile oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Motorin fiyatları peş peşe gelen indirimlerin ardından uzun zaman sonra ilk kez benzinden ucuz hale geldi. Motorindeki gerilemenin sebebi ise belli oldu. Kuzey Avrupa'da doğal gaza alternatif yakıt olarak stoklanan mazotun hava şartlarının beklenenden iyi olması nedeniyle gerilediği öğrenildi.

EKONOMİ 04.02.2023, 09:15
Petrol fiyatlarında düşüş! Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Petrol fiyatları güçlü ABD istihdam verilerinin ardından düşüşe geçti. Ham petrol 73 dolar seviyesine gerilerken, brent petrol ise 80 doların altını gördü. Petrol fiyatları Çin'in ham petrol talebinin toparlanabileceğine dair işaretlere ve AB'nin yarın yürürlüğe girecek Rusya'dan ham petrol ürünü ithalatına yönelik yasağına rağmen, bu hafta yaklaşık 10 dolarlık gerileme yaşadı.

MOTORİNE 2.33 TL İNDİRİM
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik ise devam ediyor. Ocak ayında 23,50 TL’ye kadar yükselen motorin litre fiyatları 3 gün peş peşe gelen indirimlerle toplamda 2.33 lira geriledi. Böylece geçtiğimiz yıl yüzde 73 zamlanarak 30 lira seviyelerine kadar yükselen motorin, uzun bir aradan sonra yeniden benzinden ucuz hale geldi.

MOTORİN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?
3 gündür motorindeki düşüşlerin nedeni ise belli oldu. Kuzey Avrupa'da sert geçmesi beklenen kış şartlarından dolayı doğal gaza alternatif enerji olarak stoklanan motorinin, hava şartlarının beklenenden iyi olması nedeniyle gerilediği belirtildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
4 Şubat Cumartesi itibarıyla benzin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 21,07 TL, Ankara’da 21,37 TL ve İzmir’de ise 21,29 TL’ye satılıyor.

Mazot fiyatları ise İstanbul’da 21,04, Ankara’da 21,38 ve İzmir’de 21,45 TL’den satışa sunuluyor.

AKARYAKITTA 2022 KARNESİ
2022 başında benzin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi.

Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu.

Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükselmişti.

Mynet

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