Petrol fiyatları yükseldikçe Zam furyasına devam! Motorine büyük zam geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen Brent petrol fiyatları 98 dolar seviyelerine inerek akaryakıt indirimlerini de peşinde getirmişti.

Brent petrol bugünlerde ise yeniden yükselişe geçti ve piyasada bugün 121 dolarlık fiyatla işlem görmeye başladı.

Bunun üzerine akaryakıttaki indirimler yerini zamlara bıraktı.

MOTORİNE 1 LİRA 37 KURUŞ ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 25 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Öte yandan en son zam 23 Mart'ta yapılmıştı. Bu zamda litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde de 1 lira 62 kuruş artmıştı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ ZAMLI FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,78 TL, Ankara’da 19,88 TL, İzmir’de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Ensonhaber