Peş peşe kritik kararlar! Erdoğan imzaladı, milyonları ilgilendiren gelişme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan yeni kararlar peş peşe Resmi Gazete'de yayımlandı.

EKONOMİ 10.01.2023, 10:10
Peş peşe kritik kararlar! Erdoğan imzaladı, milyonları ilgilendiren gelişme...

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi. Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek. 

ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN KARAR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi. 

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULMASINA İLİŞKİN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin altıncı fıkrası “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz” şeklinde değiştirildi.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERE KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilere kaynak kullanımı destekleme fonu kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEBİLMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 21.12.2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir" şeklinde değiştirildi. 

İLLER BANKASINDA SERMAYE ARTIRIMI KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankasının sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi gereğince karar verildi.

Haber7

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