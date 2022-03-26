Pazarda fiyatlar uçtu: Sebze ve meyveye ramazan zammı

Sebze ve meyvede gübre, tohum, nakliye gibi maliyet artışları nedeniyle zam gelirken, şimdi de ramazan ayının yaklaşmasıyla fiyat artışlarının olacağı öğrenildi. Tavşan, artık 3-4 liraya sebze-meyve yemenin imkansız olduğunu dile getirdi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyatları olağanüstü zamlanan sebze meyvede havaların ısınmasıyla bir miktar fiyat düşüşleri olacağını, ancak şimdi de Ramazan zamlarının yaşanacağını söyledi. Tavşan, “Oruçlu ortamda birden bire ürüne talep artınca fiyatlar yükselir. Talep artışı karşısında yapılacak bir şey yok. Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Tüketicinin dikkatli davranarak fiyatı yükseltmemesi lazım” dedi.

5-6 LİRADAN AŞAĞIYA SATILIRSA ÜRETİCİ ZARAR EDER

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, temel gıda ürünlerinde yaşanan aşırı pahalılığın nedenlerini anlatan Tavşan, girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi yüzünden halkın artık 3-4 liraya sebze-meyve yiyemeyeceğini, 6-7 liranın altında ürün satmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Gübre, tohum, ilaç, mazot, doğalgaz, ambalajlama, nakliye ve kira gibi tüm giderlerde olağanüstü artışların yaşandığını belirten Tavşan, “Artık şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, girdilerin böylesine yüksek olduğu bir ülkede fiyatların yüksek olması çok normal. Bol olduğu zaman bile 5-6 liradan aşağıya ürün satılırsa üretici de satıcı da zarar eder” dedi.

PATATES VE SOĞANA TABAN FİYAT UYGULANMALI

Yüksel Tavşan, halkın mutfağının vazgeçilmezi olan patates, soğan, domates ve limon gibi ürünlerde fiyatların aşırı oynamaması için üretim planlaması ve taban fiyat uygulaması gerektiğini söyledi. Tavşan, “Temel ürünleri halkın rahatça almasını istiyorsak üreticinin desteklenmesi lazım. Aksi halde maliyetlerden ve fiyat değişkenliğinden zarar gören üretici üretmek istemiyor, tüketici zarar görüyor” dedi.

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