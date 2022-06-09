Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...

Enflasyonun her geçen gün yükselmesi ile birlikte milyonlarca çalışan zor günler geçirirken herkes şimdi Temmuz’da yapılması beklenen ‘ara zam’ formülünü konuşmaya başladı. Çok sayıda özel şirket patronları ara zam için harekete geçerken zam yapamayacak olan firmalar da var. Hükümet’ten ara zam için teşvik paketi beklenirken konuşulan ara zam oranları da belli oldu. İşte temmuz zammı ile ilgili detaylar…

EKONOMİ 09.06.2022, 11:13
Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...

Temmuz ayında gelmesi beklenen ara zam ile ilgili bekleyiş sürerken sektör temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren çalışanları için bazı patronlar harekete geçse de Temmuz’da zam alamayacak milyonlarca çalışan var. Hükümet’ten ara zam için teşvik paketi beklenirken tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı.

‘DEVLETTEN TEŞVİK TALEP EDİYORUZ’
Çalışanlarını korumak isteyen patronlar ise 'ara zam' formülünü devreye aldı. Birçok sektörde iş dünyası, çalışanlarının maaşlarına yüzde 15 ila 40 arasında zam yapacak. Bazı şirketler zamların bir bölümünü mayıs ayında yaparken bazıları da temmuzdan itibaren çalışanlarına zamlı maaş yatırmayı planlıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; şirketler bütçelerine göre zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.

‘İKİNCİ ARA ZAM İÇİN ÇALIŞAN FİRMALAR VAR’
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Her şirket kendi bütçesine göre bir çalışma yapıyor. Bütçesi uygun olmayan, zam yapamayan firmalar da var. Ancak bazı firmalar da nisanda bir ara zam yapmıştı. Şimdi temmuz için çalışıyor. Zam oranları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Temmuzda maaşlara yansıtmayı planlıyorlar.

‘YÜZDE 20 VE ÜZERİ ZAM PLANLIYORUZ’
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Sektörümüzde özellikle mağazalarda çalışan satış elemanları, primle birlikte ortalama 7 bin TL alıyor. Bu maaş pozisyona göre artıyor. Son dönemde artan fiyatlara karşı personelimizi korumak için çalışma başlattık.

Biz kendi şirketimiz olan TYH Tekstil'de yüzde 20 ve üzeri zam planlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Benzer hareketlilik sektör genelinde de var. Sektörde de oranlar yüzde 20'nin üzerinde. Maaşlara temmuzda yansıyacak.

‘BAZI ŞİRKETLERDE ORAN DAHA DA YÜKSELEBİLİR’
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Sektörde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. Artan hayat pahalılığına karşı şirketlerimiz harekete geçti. Şu an zam oranlarını belirlemek için çalışıyorlar.

Bütçesi uygun olan şirketler çalışanlarına ortalama yüzde 15 ila 25 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Bazı şirketlerde bu oran daha da yüksek olabilir. Bu zam oranlarını temmuz maaşlarına yansıtmayı planlıyorlar.

ARA ZAM İÇİN VERGİ DESTEĞİ TALEBİ
BMD Başkanı Sinan Öncel: Bütçesi uygun olan şirketler ara zam yapıyor. Oran yüzde 15-20 arasında değişiyor. Böyle bir zam için bütçesi uygun olmayan şirketlerimiz de var. Bu şirketler için bir teşvik paketi olabilir. Çalışanlarına zam yapan firmalara belli oranda vergi indirimi gelebilir. 'Zam yapmayan bundan faydalanamayacak' denildiğinde ve sıkı denetim yapıldığında ciddi bir teşvik olur.

SOSYAL HAKLARI DA İYİLEŞTİRDİLER
Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer alıyor. Şirket zammın bir bölümünü mayısta yansıttı, kalan kısmı temmuzda yansıtmayı planlıyor. Bazı şirketler de yaptıkları zammı çalışanlarına mail yoluyla duyuruyor. TAYAŞ Gıda çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla mayıs maaşından geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL'ye çıkardık. Sosyal haklarda da belirli oranda iyileştirme yapıldı" dedi.

ÇALIŞANIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ
AYSAD Başkanı Sait Salıcı: Sektörümüzde asgari ücretli çalışan oranı çok düşük. Sektör genelinde maaşlar minimum asgari ücretin yüzde 30 üzerinde. Firmalarımız çalışanlarını korumak için temmuz itibarıyla yüzde 20-30 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Sektörde 500 bin kişi çalışıyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz çalışanını fiyat artışları karşısında mağdur etmemeyi hedefliyor.

MYNET

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