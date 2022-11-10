Özalp’ta 18 aileye bin 800 koyun dağıtıldı

Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında 22 Haziran 2021 tarihinde imzalanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" protokolü çerçevesinde kent genelinde 10 bin aileye 1 milyon koyun vermeyi hedefleniyor. Projeden faydalanacak olanlar ise bir yıl ödemesiz, 7 yıla kadar vade uygulanacak. Bu çerçevede proje kriterlerine uygun oldukları tespit edilen Aşağı Tulgalı Mahallesi’nde ikamet eden 18 aileye, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından 100’er koyun olmak üzere bin 800 koyun teslim edildi.İHA