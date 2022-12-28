ÖTV muafiyetli araçta yeni uygulama! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor

Hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları yeni yılda daha da artacak. Vatandaşlar ucuz araba satın almanın yollarını ararken engelli yakınlarının raporlarını kullanarak ÖTV muafiyetli araçları satın almaya yöneldi. Ancak engelli kişilere tanınan ÖTV’siz araç satın almak isteyenlere kötü haber geldi. ÖTV muafiyetli araç alımında şartlar hem değişti hem de zorlaştı. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacağı ifade ediliyor.

EKONOMİ 28.12.2022, 16:32
ÖTV muafiyetli araçta yeni uygulama! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor

ÖTV muafiyeti araba satın almak isteyen engellilere özel bir uygulama ancak hem sıfır hem de ikinci el araçlarda fiyatlar yükselince bu durumu suistimal edenlerin sayısı arttı. Hükümet geçtiğimiz aylarda suiistimallerin önüne geçmek için ÖTV muafiyetli araçlara 450 bin liralık kota getirdiğini duyurdu. Ancak piyasada 450 bin liranın altında otomatik vitesli araba bulmak iyice zorlaşırken getirilen ‘suistimal’ kotası, gerçek ihtiyaç sahibi olan engellileri zora soktu. Engelli araç üst limitinin 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

1 OCAK’TAN İTİBAREN YENİ UYGULAMA
Otomotiv Yazarı Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı habere göre, ÖTV muafiyetli araç alımında şartlar hem değişti hem de zorlaştı. Belirlenen yeni şartların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı öğrenilirken daha önceleri 1, 2 ve 3. derece akrabaların faydalanabildiği ÖTV muafiyetli araç alımında yeni yönetmeliğe göre artık sadece 1. derecede akrabalar yararlanabilecek. Bu üç akrabalık derecesi için de 3 isim verilecek ve onlar haricinde kimse kullanamayacak.

RAPOR SAHİBİNİN AİLESİ DE KULLANAMAYACAK
Yeni ÖTV yönetmeliğinin detayları belli olmaya başlarken tertibatlı araç alımlarında da değişiklik yaşandı. Önceden tertibatlı araç alımlarında rapor sahibinin ailesi de yararlanırken yeni yönetmelik de bu uygulamanın da fişi çekildi. Tertibatlı araç alımı ilk haline dönüş yaptı. Böylece sadece rapor sahibi kullanabilecek. Yine 3 isim verecek olanlar aynı şehirde ikamet etme şartı da bulunuyor.

ARACI KULLANACAK KİŞİ İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Emre Özpeynirci, ÖTV engelli araç üst limiti hakkında çok önemli bir ayrıntıya değinerek, "Taahhütnamede 1. derece akrabalar dışında biri aracı kullanacaksa iş akdine göre sözleşme yapılmalıymış. Yani bir nevi şoför çalıştırıyormuş gibi olacak." ifadelerini kullandı.

ÖTV ENGELLİ ÜST LİMİTİ BELLİ OLMADI
Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi, ÖTV muafiyetli araç alımı gerçekleştirecek engelli vatandaşların elini kolunu bağladı. Şu an 450.000 TL olarak uygulanan engelli araç üst limitinde 2023 için umutlar yeşerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insyatif kullanarak 2023 ÖTV araç üst limitini 450 bin TL'den 1 milyon 4 bin TL'ye iddia edilirken henüz resmi bir rakam açıklanmadı. Ancak otomobil fiyatlarının giderek yükselmesinden sonra 2023 ÖTV engelli araç listesinde de neredeyse araç kalmadı. Bu sebeple engelli vatandaşlar önümüzdeki sene engelli otomobil üst limitinde en azından yeniden değerleme oranı kadar artış talep ediyor.

mynet

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