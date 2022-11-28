ÖTV matrah düzenlemesinden sonra bayilerde araç bulunamıyor

Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Ancak vatandaşlar, fiyatları düşen otomobilleri bayilerde bulmakta güçlük çekiyor.

EKONOMİ 28.11.2022, 11:38
ÖTV matrah düzenlemesinden sonra bayilerde araç bulunamıyor

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Bazı modellerin fiyatları ciddi şekilde düştü
Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürdü. Düzenlemenin fiyatlara etkisi yaklaşık yüzde 5,5 ila 16,6 arasında oldu.

Örneğin 402 bin TL'ye satılan Fiat Egea'nın satış fiyatı 355 bin TL'ye kadar düştü. Renault Clio ise 448 bin TL'den 373 bin TL'ye geriledi.

Fiyatı düşen otomobiller bayilerde yok
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesi sonrası otomobil almak isteyenler vatandaşlar bayilere akın etti. Ancak birçok bayi, fiyatı düşen otomobillerin ellerinde olmadığını söylüyor.

Bazı bayilerin ellerindeki otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yıl başından sonra yeni zam beklentisi oluştuğu belirtiliyor. Galericiler, kendi otoparklarında bekletilen araçların daha önce sipariş verilen otomobiller olduğunu iddia ediyor.

Bayilerin aksesuar oyunu
Öte yandan, bayiye giden bazı müşteriler, markaların liste fiyatının üzerinde rakamlarla karşılaştı. Bazı “fırsatçı” bayiler, aksesuar oyunu ile fiyatı yukarı çekiyor.

Bazı bayilerin, ellerindeki araçlara çeşitli aksesuarlar ekleyerek, otomobili liste fiyatının üzerinde sattığı ortaya çıktı. Bu bayilerin, aradaki farkı faturasız olarak aldığı, bir nevi vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Matrah değişikliği ikinci ele yaradı
Matrah değişikliği her ne kadar sıfır araçların fiyatlarını düşürse de bayilerde otomobil olmaması, vatandaşları ikinci ele yöneltti.

Yetkilier, matrah değişikliğiyle öncelikle pazardaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını ve bu durumun yeniden ikinci el pazarını hareketlendirdiğini söylüyor.

ensonhaber

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