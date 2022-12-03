ÖTV matrah düzenlemesi ters tepti: Sıfır otomobil ‘yok’ satıyor, ikinci el fiyatları yükseliyor!

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil piyasasında bir muamma oluştu. Sıfır otomobil ‘yok’ satıyor, bunu fırsata çeviren ikinci el piyasasında ise fiyatlar yükseliyor. Satıcıların arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklediğini ifade eden sektör temsilcileri, “Yılbaşından sonra asgari ücret 8-9 bin TL olacak diye kimse herhangi bir şey satmıyor. İkinci elde ise EYT hareketliliği araç pazarına yansımış durumda. Vatandaş aracını satıp borcunu ödeyecek ve emekli olacak” diye yorumda bulundular.

EKONOMİ 03.12.2022, 15:56
ÖTV matrah düzenlemesi ters tepti: Sıfır otomobil ‘yok’ satıyor, ikinci el fiyatları yükseliyor!

Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesi ile bayilere giden vatandaşlar aldıkları ‘araç yok’ cevabıyla elleri boş döndü. İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti.

SIFIR ARAÇ YOK, VATANDAŞ İKİNCİ ELE KOŞTU
ÖTV indirimi sonrası gelen zamlar ile piyasanın yeniden arttığını ifade eden galerici Faruk Hoca, “Vatandaş son 3 ayı ÖTV indirimi için bekledi. 24 Kasım’da matrah düzenlemesi yapıldı. Matrah düzenlemesi ile bazı araçlarda 100 bin TL’ye fiyat düştü. Bu düşüşler beklentiyi tam karşılamadığından 2. el oto piyasasını etkilemedi. Sıfır arabalara aralık ayında zam geldi. Bunun yansıması da 2. elde zam güncellemesi oldu. Çünkü piyasada sıfır araç olmayınca vatandaş yine ikinci ele yöneldi.

Vatandaşlar beklediği indirimi bulamayınca artık bir an önce araba almak istiyor. O yüzden ufak bir hareketlilik var. ÖTV düzenlemesinin piyasayı aşağıya çekme imkânı yok. Yılsonu indirimi beklentisi de umulduğu gibi olmadı. İhtiyacı olan vatandaşlar araba almak için talep gösteriyor. Bu da fiyatları son 1 haftada biraz arttırdı” dedi.

“BİRÇOK SATICI YILBAŞINI BEKLİYOR”
Birçok satıcının arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklediğini ifade eden oto satıcısı Şevket Şener Yazıcı, “Yakın zaman önce piyasada bir düşüş bekleniyordu. Vatandaşlar araba almıyordu, piyasa durgunlaşmıştı. Şu anda daha önce araç aldığımız insanlar direkt cayıyorlar ve alamıyoruz. Satmama sebepleri de ‘fiyatlar yükseldi’ gibi birçok bahaneler söylüyorlar.

Bu hafta çok fazla zam geldi. O yüzden neredeyse kimse araba getirmemiş. Satmak için yılbaşını bekliyorlar. Yılbaşından sonra asgari ücret 8-9 bin lira olacak diye kimse herhangi bir şey satmıyor. Bunlara zam geldiğinde de her şeye zam geliyor. Yılbaşından sonra sıfır arabalara gelecek zamlar da var. Matrah düzenlemesi sonrası tam tersi bir durum oldu. Fiyatlarda herhangi bir düşüş yok, aksine yükseldi” diye konuştu.

“MATRAH DÜZENLEMESİ TÜM ARAÇLARA YANSIMADI”
Alt sınıf arabaların satışında bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan oto satıcısı Akif Hancı, “İnsanlarda ÖTV düzenlemesi beklentisi vardı. Matrah düzenlemesi tüm araçlara yansımadı. Vatandaşların çoğunlukla talep ettikleri araçlarda pek bir düşüş olmadı. Bu durum ikinci el piyasasına olumlu yansıdı. O yüzden şu anda ikinci el araç pazarında bir hareketlilik var.

Yılbaşından sonrada daha hareketli olacağını düşünüyorum. Şu anda alt segmentlerde biraz düşüş var. Benim fark ettiğim kadarıyla 150 bin bandındaki arabalarda bir düşüş var. EYT hareketliliği de araç pazarına yansımış durumda. Vatandaş aracını satıp borcunu ödeyecek ve emekli olacak. Bu da alt segment araçlarda hareketlilik sağlamış olacak. Üst segment araçlar yeni yılın ilk aylarına kadar yerinde sayar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TALEP VAR AMA…
Talep olmasına rağmen oto alım-satımının çok hareketli olmadığını vurgulayan vatandaşlar ise şunları söylediler:

“Bugün oto pazarı olmasına rağmen satışlar oldukça az. Birçok galerici kepenk bile açmadı. Siftah yapmayan birçok esnaf var. İnsanlar önünü görmediğinden alışveriş yapmaktan çekiniyor. Şu anda bir indirim beklemiyoruz. Birkaç hafta önce 2. el otomobil fiyatları inmişti ama piyasa yeniden yükseldi. Şu an itibarıyla matrah düzenlemesi fiyatlara yansımadı. İnşallah hayırlısı olur.” (İHA)

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