Otomotive bir zam daha: 300 binin altında araba kalmadı

Araba fiyatlarındaki artış devam ediyor. Dövizin yükselmesiyle birlikte kur farkı, araba fiyatlarına yansıdı. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, araba fiyatlarına yıl sonuna kadar yüzde 20 zam gelmesi beklendiğini söyledi. Böylelikle 300 binin altında araba kalmadı.

Yüksek faizler ve artan döviz kuru nedeniyle araba almak hayal oldu. En ucuz sıfır araba fiyatı 300 bin TL'yi aşarken, birçok firma kur farkını fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.

Zam oranları yüzde 3 ila yüzde 7 arasında değişiyor. Vergi dilimi değişen bazı modellerde ise fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı. Renault, Fiat, Nissan ve Honda geçen hafta zam yapan markalar arasında.

BİR HAFTADA 35 BİN TL ZAM

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, son dönemde otomotiv markaları sadece sanayi ve lojistik maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtıyordu. Ancak döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi.

5 Mayıs’tan bugüne dolar/TL kuru yüzde 7 artarken, Euro/TL ise yüzde 7.20 arttı. Markaların geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttığı görüldü. Honda’da fiyatlar geçen hafta yüzde 3-4 artarken, Fiat, Nissan ve Renault’da da benzer artışlar yaşandı. Birkaç örnek vermek gerekirse, önceki hafta 313 bin TL olan Renault Clio’nun baz versiyonunun (Joy 1.0 Sce 65 bg) liste fiyatı, geçen hafta 327 bin 900 TL olarak güncellendi. Yapılan zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde zam oranı çok yüksek oldu. Renault Taliant’ın baz versiyonunun fiyatı geçen hafta 31 bin TL zamlanarak 355 bin TL’ye çıktı. Önceki hafta 593 bin 700 TL olan Honda Civic’in (1.5L VTEC Turbo Eco-Premium) fiyatı, 35 bin TL zamlanarak geçen hafta 629 bin 400 TL’ye çıktı.

OTOMOBİL FİYATLARINA YÜZDE 20 ZAM

Kur artışının dışında markalar maliyet artışlarını da fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Merkez Bankası’nın açıklamaları doğrultusunda yıl sonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı otomobile en az yüzde 20 zam beklendiğini söyledi. Erciş, bu yılın başından bu yana yapılan zamların da yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade etti.

YEDEK PARÇA FİYATLARI ARTACAK

Girdi maliyetleri son bir yılda yüzde 300 artan yedek parça üreticileri de fiyatlara zam yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) Başkanı Ziya Özalp, “Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış paralelinde sektördeki şirketlerin giderlerinde geçen yıla oranla yüzde 300’e yakın artış meydana geldiğini dile getirdi. Bu durumun hem karlılığı hem de yatırımları olumsuz etkilediğini belirten Özalp, “Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları da artabilir” diyerek tüketiciye araç bakımlarını geciktirmeden yaptırmaları uyarısında bulundu.

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