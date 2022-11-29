Otomobilde hareketlilik başladı! Araba alacaklara önemli çağrı geldi! 30 bin liralık...

İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar beklemeye geçmişti. Matrah düzenlemesi sonrası piyasa hareketlendi ve fiyatlarda 30 bin liralık indirim geldi. Öte yandan otomobil piyasasıyla ilgili galericilerden önemli uyarı geldi. İşte otomobil piyasasıyla ilgili son dakika gelişmesi...

EKONOMİ 29.11.2022, 10:50
Otomobilde hareketlilik başladı! Araba alacaklara önemli çağrı geldi! 30 bin liralık...

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. İşte otomobil piyasasıyla ilgili son dakika gelişmesi...

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. Bilindiği üzere motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL’den 184 bin TL’ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte biniciler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araç fiyatlarında 30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Oto galericiler düzenlemeyle birlikte ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini kaydetti. İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 civarında bir gerileme olduğunu söyleyen galericiler, hareketliliğin sene sonunda hız kazanacağını düşünüyor.

"DÜZENLEME İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINI OLUMLU ETKİLEYECEK"
Matrah düzenlemesiyle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, "Bu düzenleme ikinci el araç piyasasını olumlu etkileyecek. Yıl sonuyla da bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle piyasada bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bu düzenleme ile bazı sıfır araç fiyatlarında bir gerileme yaşandı" dedi.

"ARAÇ BAŞINA 20-30 BİN LİRALIK BİR GERİLEME YAŞANDI"
Galerici Celal Aktaş, "Matrah düzenlemesiyle piyasada bir hareketlilik başladı. Bundan sonra da hareketlilik olacağını düşünüyorum. 4 aydır durgun bir piyasa vardı. Son zamanlarda telefonlar da çalmaya başladı. Bazı sıfır araçlarda bir gerileme yaşandı. İkinci el araçlarda da biraz gerileme yaşandı diyebiliriz. Yaklaşık araç başına 20-30 bin liralık bir gerileme yaşandı. Ortalama yüzde 15 bir gerileme yaşandı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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