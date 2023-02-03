Otomobil satışları ocakta yüzde 28,5 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak ayına ait Türkiye otomobil ve hafif ticari araç verilerini açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları artmaya devam ediyor

Otomobil satışları, yüzde 28,5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49,3 yükselişle 13 bin 606 adet oldu.

En çok SUV tercih edildi

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 21 bin 94 adet ile yüzde 56,6 pay alan SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile sedan, yüzde 15,4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 81,9 pay ve 11,139 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Pickup gövde tipi de yüzde 6,8 pay ve 926 adetle ikinci sırada yer aldı.

Geçen ay otomatik şanzımanlı otomobiller 27 bin 495 adetle yüzde 73,7, manuel şanzımanlı otomobiller de 9 bin 793 adetle yüzde 26,3 pay aldı.

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