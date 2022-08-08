Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır araca altı ay şartı geliyor

Kur ve enflasyonda yaşanan patlama sonrası fiyatları katlanan araçta 'bulunamama' krizi yaşanıyor. Vatandaştan gelen şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un fırsatçılığın önüne geçmek için geçen hafta yaptığı “Belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz” açıklamasının detayları belli oldu.

6 ay ve 5 bin km kısıtlaması

Habertrafik'ten Emre Özpeynirci, hazırlanan düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Kısa süre içinde yeni araç satışlarına ‘6 ay ve 5 bin km’ kısıtlamasının gelmesi bekleniyor. Ciddi yaptırımları olacak bu kısıtlamanın geçici olması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomotiv sektöründe küresel olarak yaşanan bulunurluk, tedarik sorunlarını, arz–talep arasında makası, fiyatlarda kura ve yüksek ÖTV’ye bağlı yaşanan fahiş artışları görmezden gelerek, tüm suçu bayi-galeri ve araç kiralama şirketlerine yükledi. Gelen ihbarlar ve şikayetlere dayanarak geçtiğimiz hafta bir gazeteye açıklama yapan Muş 'Şeytan üçgeni' başlığıyla manşete taşınan şu suçlamaları yaptı;

Bayiler, kiralama şirketi ve galeriler şikâyet edildi

“Bayiler otomobili galeriye satmış gibi fatura kesiyor ve müşteriye ‘araç yok‘ diyor. Galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kâğıt üzerinde. Araç kiralama şirketleri de Rent a Car) ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkarıyor.” Ancak Bakan Muş, konuşmasının sonunda sadece şikâyet olarak gelen bu iddiaların incelendiğini ve tespit edilirse ceza kesileceğini de söylüyor. Yani ortada tespit edilen bir durum da söz konusu değil.

Bakan Muş OYDER başkanı ile görüştü

Elbette, Türkiye gibi yüksek enflasyon, kur ve vergilere sahip bir ülkeye az sayıda otomobil gelince, gelen otomobiller ‘yatırım’ aracı haline geldiği için fırsatçılar etrafta kol geziyor. Bazı kendini bilmezler yüzünden tüm sektörü zan altında bırakmak ne kadar doğru tartışılır. Sonuç olarak ekonominin lokomotifi olan bir sektörden bahsediyoruz. Bakan Muş, yaptığı bu açıklamalar sonrasında cumartesi günü Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği OYDER Başkanı Altuğ Erciş’i davet ederek, sektöre ilişkin genel bir görüşme yapmış. Erciş, sosyal medyada da paylaştığı bu görüşmeye ilişkin çok fazla ayrıntı vermedi ama bakanla yaklaşık 1,5 saat çok pozitif bir görüşme yaptıklarını belirtti. Bakanın dile getirdiği tüm iddialara cevap verdiklerini ve çoğunda kendilerini haklı bulduğunu kaydeden Erciş çok verimli bir görüşme olduğunu söylemekle yetindi.

Sıfır araç 6 geçmeden satılamayacak

Bakan Muş’un geçen hafta aynı gazeteye yaptığı, 'Belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz' açıklamasına ilişkin ise Erciş, yakın zamanda devreye girecek bir düzenleme olabileceği sinyalini verdi. Konuya ilişkin edindiğim bilgilere göre Ticaret Bakanlığı çok kısa süre içinde, otomobil piyasasında meydana gelen fırsatçılıklara karşı kısıtlama getirecek.

Yani satın alınan araç 6 ay geçmeden veya 5 bin km dolmadan önce kimseye satılamayacak. Amaç piyasayı yükselten fırsatçıların ve yatırım amaçlı alanların önüne geçmek. Bakanlık bu kurala uymayanlara ise ciddi ceza kesmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin kalıcı değil piyasalar normale dönene kadar geçici olacağı da söyleniyor.

Süperhaber