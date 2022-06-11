Otobüs firmaları kontak kapatabilir: Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır

Artan maliyet karşısında zorlanan otobüs işletmecileri, ‘Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz’ dedi.

EKONOMİ 11.06.2022, 11:28
Otobüs firmaları kontak kapatabilir: Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır

Bilet gelirinin yakıt giderini karşılayamadığını belirten otobüs işletmecileri, ayakta kalmak için çözüm bekliyor. 1 yılda benzine gelen zam yüzde 240, motorine gelen zam ise yüzde 286'ya ulaştı. Köprü-otoyol geçiş ücretleri ile özelleştirilmiş otogarlardaki fahiş çıkış ücretleri, personel maliyeti ve vergiler de eklenince otobüs işletmelerinin gelirleri, giderlerini karşılayamaz hale geldi. Otobüs İşletme Sahipleri Derneği'nden (OİSD) açıklama yaparak, “Yüz binlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor; otogarlar, yan sanayi; boyacısından muavinine kadar. Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz” denildi.

Sözcü’de yer alan haberde yakıta senede en az 100 defa gelen zamlara karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan senede sadece 3 defa yeni ücret tarifesi alabilen otobüs firmaları kontak kapatmadan önce son çıkış yolu arayışında. Türkiye'nin yedi bölgesinden karayolu yolcu taşımacılığı yapan, milyarlarca liralık yatırımı ile yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan 88 firmanın üyesi olduğu Otobüs İşletme Sahipleri Derneği'nden (OİSD) yapılan açıklamada, ekonomik istikrarsızlığın tahammül sınırlarının ötesine geçtiği belirtildi.

ŞİRKETLERİN ALDIĞI ÖNLEMLER YETERSİZ

Otobüs fiyatlarının artışı sebebiyle araçların yenilenemediğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu da beraberinde tamir-bakım masraflarıyla birlikte yüksek yakıt sarfiyatına, ayrıca üstesinden gelinemeyecek oranlardaki KDV ödemelerine sebebiyet vermektedir” denildi.

Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için şirketlerin kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerin de artık yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada “Sefer kısma, filo küçültme, personel azaltma, gider kısma gibi önlemler de artık fayda sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

FİRMALARIN TALEPLERİ

1-Ücret tarifelerinde tavan fiyat uygulaması kaldırılmalı.

2-Bilet satışlarından elde edilen KDV'nin oranı %8'e çekilmeli.

3-Akaryakıtta uygulanan ÖTV'de muafiyet sağlanmalı.

4-Sigorta primlerinde en az % 50 indirim yapılmalı.

‘SEKTÖR ÇÖKERSE HERKES ENKAZ ALTINDA KALIR'

OİSD Başkanı Ayhan Kara, bilet satışının yakıt giderini bile karşılamadığını belirterek, ayakta kalmalarının tek yolunun taleplerinin karşılanmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Kara, “Kaynak üretmeye çalışıyoruz ama bugünden itibaren bunu yapmamız mümkün değil. En az 150 milyon yolcu kapasitemiz var. Yüz binlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor; otogarlar, yan sanayi; boyacısından muavinine kadar. Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Gerçekgazete

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22