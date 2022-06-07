Oteller doldu, rağbet çok fazla... 'Haziran bereketli başladı'

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, İran’da uygulanan tatil, Irak üzerinden gerçekleşen girişler ve iç turizmde yaşanan hareketlilikle birlikte, Haziran ayının ilk haftasını turizm anlamında çok bereketli geçirdiklerini ve bu süre içerisinde Van’daki tüm otellerin yüzde 100’lük bir doluluk oranına eriştiğini söyledi.

EKONOMİ 07.06.2022, 10:35
Oteller doldu, rağbet çok fazla... 'Haziran bereketli başladı'

İran, Irak ve iç turizmde yaşanan hareketlilikle birlikte Van’da son günlerde ciddi bir turist sirkülasyonu yaşandı. VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, İran'da uygulanan bir kaç günlük tatilden dolayı Van'daki otellerin tam kapasite çalıştığını, şuanda da doluluk oranlarının fena olmadığını dile getirdi. Yüksel, turizmdeki hareketliliğin devam edeceğini belirterek, temmuz ayında da ciddi bir yoğunluk yaşanacağını ifade etti ve şimdiden rezervasyonların alınmaya başlandığına vurgu yaptı.

İRAN’DAKİ TATİLİN ETKİSİ

Van’a gerçekleşen turist akışını değerlendiren VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, İran’da uygulanan tatillerin Van’daki yoğunluk üzerinde etkili olduğunu söyledi.

İran’da 3 günlük tatille birlikte çok sayıda İranlı turistin Van'a geldiğini ifade eden Yüksel, şunları aktardı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da, İmam Humeyni’nin vefat yıl dönümü nedeniyle İran’da yas olarak resmi tatil ilan edildi, bu resmi tatili İranlılar da değerlendirerek buraya geldiler ve çok büyük bir yoğunluk oldu. Pandemiden sonra diyebilirim ki ilk defa bu tatili bu kadar yoğun karşıladık. Bütün otellerin doluluk oranı yüzde 100’dü hatta çok sayıda gelen kendi insanımız da oldu ve hiçbir yere yerleştiremedik. Havaların ısınmasıyla birlikte Irak’tan da çok sayıda turistin gelmesini bekliyoruz, şimdiden gelmeye başladılar, böyle bir yoğunluk da var. Bu ay itibari ile Irak’ta da okullar tatil oluyor, artık yoğun bir şekilde gelmeye başladılar, Eylül ayının sonuna kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı kapı kapalı olduğu için az sayıda İranlı misafir gelmişti, ama Irak kapısı açıktı ve çok sayıda Iraklı geldiği için artık burayı tanıyorlar ve birbirlerine tavsiye ediyorlar. Iraklılar da tatillerini yapmak için buraya geliyorlar çünkü Van serin bir havaya sahip, Irak’ta da çok sıcak bir hava hakim olduğu için sıcaktan kaçarak buraya geliyorlar


    
İRAN’DA OKUL TATİLİ 

İran’da okul tatillerinin de Van turizmi üzerinde etkili olduğunu belirten Yüksel, şöyle dedi:
“Şuanda İran’da okullar tatil olduğu için artık İran vatandaşları aile olarak gelebilecekler ve daha fazla talepte bulunacaklar. Çoğu otelin Haziran ayı rezervasyonları şimdiden doldu, Temmuz ayına başladılar. Temmuz ayı içinde de iki tane bayramımız var, biri Kurban Bayramıdır. Yerli vatandaşımızın istediği, talepte bulunduğu özellikle Güneydoğu Bölgesinin çok sıcak geçmesi nedeniyle çok fazla bir talep var, bir de İranlıların çok talebi var, onlarda da Kurban Bayramı tatili oluyor. Buraya geldikleri zaman 3 gece veya 4 gece konaklıyorlar. Kurban Bayramı için gelecekleri zaman 7 Temmuz’da gelecekler, 3 gece konaklayacaklar, 10 Temmuz yani bayram günü çıkış yapacaklar. İkinci bayramları var, onlara has Şia inancına göre Kadirkom Bayramı var. 18 Temmuz’da her yıl bunu resmi bir bayram olarak kutlarlar. Ve o gün için de 18 Temmuz’da giriş yapacaklar 21 Temmuz’da çıkış yapacaklar.”

REZERVASYON ÇAĞRISI

Temmuz ayının yoğun geçmesini beklediklerini, bu nedenle Van’a gelmeyi planlayan yerli ve yabancı turistlerin şimdiden rezervasyon yapmaları çağrısında bulunan Yüksel, şunları kaydetti:

“Temmuz ayı hem sıcak geçecek hem İranlılar hem de Iraklılar gelecek. Kendi yerli vatandaşımız da gelecek. İran vatandaşları için bayram olacağından çok büyük bir talepte bulunacaklar. Yani bu sene pandemiden sonra ilk defa turizmi bu kadar canlı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Konaklama sektöründe yer kalmayacaktır. Her hangi bir mağduriyetin yaşanmaması için önceden rezervasyon yapılmadan gelinmemesini rica ediyorum. Şuan Temmuz ayı rezervasyonları başladı, özellikle hem Kurban Bayramı hem de Kadirkom Bayramı için hızlı bir şekilde satışlar yapılıyor, çok büyük bir talep var, çok büyük miktarda da turist bekliyoruz.”

prestijhaber

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