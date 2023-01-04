Orta gelirliye konut projesinde tüm detaylar belli oldu! Faiz oranları düştü

Konut kredisi faiz oranları gündemde... Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin arından bu kez de orta gelir grubu için yeni konut kampanyası adımı atılıyor. İki bakanlığın üzerinde çalıştığı projenin detayları açıklandı. Türkiye gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından 3 bölgeye ayrıldı. Programa başvurmak için konut sahibi olunmaması gerekecek. Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

EKONOMİ 04.01.2023, 11:09 04.01.2023, 11:16
Orta gelirliye konut projesinde tüm detaylar belli oldu! Faiz oranları düştü

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, orta gelir grubuna hitap edecek düşük kredi faizli yeni bir konut projesi kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları bugün belli oluyor. Son şekli netleştirilen konut kampanyası için Ankara'da ekran karşısına geçen Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı.

İşte Bakan Nebati'nin 'Yeni Evim' programına dair açıklamalarından öne çıkan noktalar:

Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

İŞTE PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI
Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.
 Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kâr payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

25 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİ
İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

BİTMİŞ VE DEVAM EDEN PROJELERDEN YARARLANILABİLECEK
Bakan Kurum ise konuşmasında şunları kaydetti:

İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapacağız.

Bankalarımız uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecek. Belli bir oranda tamamlanmış projelerden de, devam eden konutlardan da faydalanabilecekler.

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde yapılan tüm projeler bu kampanyaya dahil.

Kampanyamız 16 Ocak tarihi itibarıyla başlayacak.

el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek, tüm konutlar 1. el olacak.

KREDİLER 3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KULLANILABİLECEK
Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir. Birincisi, tamamlanmış konutlar. İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar.

GERİ ÖDEMESİZ DÖNEM
Kamu bankalarının devreye gireceği öğrenilen yeni konut kampanyasında kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olacağı ifade ediliyor. 15 yıl vadeli yeni konut projesinin kredi taksitlerinde ise 1 ya da 2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şu an da 1,2 - 1,29 aralığında konut kredi faizi uygularken, 120 ay vade imkanı sunuyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

MEMURA ÖZEL KONTENJAN
Evi olmayanlara pozitif ayrımcılık yapılacağını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım” dedi. Bakan Kurum ayrıca memurlara özel bir kontenjan da ayrılacağını söyledi.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

  • Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
  • Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
  • Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.
  • Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.
  • 15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA ŞARTLARI NELER?
Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

  • Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
  • derecede yakınların üzerine konut olmaması
  • Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Mynet

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