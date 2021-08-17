Okullar Açılıyor Devletten Tüm Öğrencilere 1000 TL Destek Müjdesi Geldi.

Okullar Açılıyor Devletten Tüm Öğrencilere 1000 TL Destek. Sakın kaçırmayın başvuran her öğrenciye verilecek. Detaylar haberimize...

Koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarına rağmen yapılan son resmi açıklamalara göre okullarda yüz yüze eğitim başlıyor! Ziya Selçuk'un istifasının ardından yerine geçen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan peş peşe açıklamalarla tüm seviyelerde okulların açılacağı ve yüz yüze eğitime geçileceği müjdesi geldi. Okulların açılacağını duyan milyonlarca öğrenci ve veli de şimdiden okul alışverişi için harekete geçiyor. Okul alışverişinde önlük, kalem, defter, silgi, suluk, okul çantası vb. temel okul ihtiyaçları için maliyet de yükseldi. Devletten öğrencilere okul öncesi yardım müjdesi de geldi! Başvuru yapana 1000 TL okul yardımı ödeniyor! Sakın kaçırmayın.

Devletten ihtiyaç sahibi ailelere okul yardımı müjdesi geldi. Yaklaşık 2 yıldır Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin tam olarak yapılamadığı okullar bu yıl yüksek aşılanma oranlarıyla birlikte yüz yüze eğitim modeline geri dönüyor. Milyonlarca öğrenci de okullarına kavuşarak okul bahçelerinde oyunlar oynayabilecek, sınıflarında canlı olarak ders görebilecekler. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi için kara kara düşünenlere de Devletten müjde geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul yardımı yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerinin tüm eğitim öğretim masrafları ve okul ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi okul yardım parası olarak 1000 TL nakit dağıtılacak. Peki başvuru nasıl yapılır? Kimler nasıl başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Okul yardım parası ile ilgili tüm detaylar...

Devletten İhtiyaç Sahiplerine 1000 TL Okul Yardımı

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Okulların açılmasına sayılı günler kala defter, silgi, kalem, çanta, okul önlüğü gibi ihtiyaçlarını maddi imkansızlıklar nedeniyle gideremeyecek durumda olan öğrencilere ve ailelere devlet tarafından destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi durumdaki öğrenciler tespit edilerek okul yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor. 1000 TL nakit okul yardımından yararlanabilmek için başvuru şartı aranıyor. Başvuru yapıp durumu incelenen aile ve öğrencilerden gerçek hak sahibi olduğu onaylananlara 1000 TL nakdi yardım ve yanı sıra pek çok okul malzemesi gibi ayni yardımlar yapılıyor.





Okul yardımından yararlanabilmek için; anaokulu, ilk veya ortaokul, lise, önlisans veya lisans öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam ediyor olmak şartı aranıyor. Aranan bir diğer önemli şart ise öğrencinin ve ailesinin maddi imkansızlık içinde bulunması. İhtiyaç sahibi durumda olan ailelerin öğrenci çocuklarına okul yardımı ödenmektedir.

Diğer taraftan, son dönemde Akdeniz ve Ege'de yaşanan orman yangını ile, Kastamonu'nun ilçeleri Bozkurt, Abana, İnebolu, Sinop Ayancık ve Artvin gibi Karadeniz illerinde yaşanan sel felaketleri sonrası muhtaç duruma düşen, afetzedelere ve çocuklarına da Devlet tarafından pek çok yardım hızla ulaştırılmakta olup okul yardımı gibi daha pek çok yardım da başvuru dahi aranmaksızın verilmektedir.

Okul Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Okul yardımı için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine yahut Valilikler veya Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat ile gerçekleştirilebilmektedir. Başvurularınız alındıktan kısa bir süre sonra inceleme tamamlanarak şartları taşımanız halinde yardım ödemesi anında yapılacaktır.

Kaynak:İlan365