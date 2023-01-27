Öğrencilere 8.500 TL destek ödemeleri başlıyor! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor!

Öğrencilere 8.500 TL’ye varan destek ödemeleri gündeme geldi. İlgili şartları sağlayanlar destekten yararlanabilecek. Peki, öğrencilere 8.500 TL destek ödemesi başvuru şartları ve detaylar neler?

EKONOMİ 27.01.2023, 17:15
Öğrencilere 8.500 TL destek ödemeleri başlıyor! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor!

İhtiyaç sahiplerinin ve belirlenen diğer şartları taşıyan öğrencilerin hesaplarına aktarılacak 8.500 TL’ye varan ödemeler başlıyor. Öğrencilere destek ödemelerine yönelik detaylar belli oldu. Destek programından yararlanmak isteyenler, ikamet ettikleri ilin sosyal yardımlaşma v dayanıma dernekleri üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

Eğitim ve öğretimde yarıyıl tatilinin başlamasının ardından öğrencileri sevindiren bir haber daha geldi. Başarılı öğrencilerin yararlanabildiği program kapsamında Başvuru Teşvik Programı adı altında öğrencilere destekler ödenecek.

ÖĞRENCİLERE 8.500 TL DESTEK ÖDENECEK!
Türkiye’de ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere yeni destekler verilmeye başlıyor. İlkokul, lise, ortaokul ve yükseköğretim öğrencilerine Başarı Teşvik Programı kapsamında farklı tutarlarda destek ödemesi yapılacak. Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor.

Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin devlet okullarında öğrenim gören ve dereceye giren çocukları için asgari ücretin yüzde 60’ı kadar (5.100 TL) ödeme yapılması planlanıyor. Yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret olan 8.500 TL ödeme yapılacak. Öte yandan üniversitelerin dört yıllık örgün eğilim yapan kurumlarını kazanan öğrencilere de aylık 100 TL destek ödemesi yapılması hedefleniyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE KARNE HARÇLIĞI!
Öğrencilere 8.500 TL destek ödemeleri başlıyor! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Başvurular bu adresten yapılacak!

Devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilerin karne hediyesi olarak nakit ödeme almaları sağlanacak. Ödemeden faydalanacak öğrencilerin devlet okulunda okuması, yardıma muhtaç olması ve derece yapması gibi şartlar aranıyor. Söz konusu şartları taşıyan öğrenciler 5.104 TL destek ödemesinden yararlanabilecek.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başarı Teşvik Programı kapsamında destek almak isteyen öğrencilerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlayan öğrenciler her sene iki defa verilecek desteklerden yararlanabilecek. Ödemeler ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde yapılıyor. Önümüzdeki hafta başvuruları başlayacak olan Başarı Teşvik Programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden öğrencilerin başvuru yapmaları sağlanacak. Başvurusu onaylanan öğrenciler destek ödemelerinden yararlanabilecekler. 8.500 TL’ye varan destek verilecek.

Süperhaber

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