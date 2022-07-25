O hanelere 12 ay boyunca 550 TL dağıtılacak!

İlk ödemeler Cuma günü yapılacak. Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor! Gelir durumuna göre 450, 550, 600 lira arasında destek verilecek. Aile Destek Paketi ile birlikte 12 ay boyunca düzenli olarak maddi destek sağlanacak. Bazı çalışanlar ve bazı emekliler de ödemelerden yararlanabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELESİ KİMLERE VERİLECEK?

Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla özel sektör çalışanlarıyla esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar; SSK, BAĞKUR emeklileri de destek alabilecek.

DESTEK ÜCRETLERİ CUMA GÜNÜ HESAPLARDA!

Destek planlamasında genel şartları taşıyan emekliler ve çalışanlar da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Aile Destek Paketi'nde ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü hesaplara yatacak.

Başvurular 27 Haziran tarihinde başlamıştı. e-Devlet kullanmayan vatandaşlar ise bakanlığının kurumlarından giderek başvuru yapmıştı.

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