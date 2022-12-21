Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

İzmir İktisat Kongresi’nde enflasyon vurgusu yapan Nureddin Nebati, "Aldığımız önlemlerle enflasyonun boynunu kırmış durumdayız" dedi. Bakan Nebati, enflasyonun daha da düşeceğini belirtti.

EKONOMİ 21.12.2022, 12:21
Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu.

Bu çalışmaların mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme ve enflasyon mesajı geldi.

Bakan Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu.

"Enflasyonun boynunu kırmış durumdayız"
Bakan Nebati, "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

"G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk"
2022 yılını büyüme rakamları açısından değerlendiren Bakan Nebati, "Bir yılın sonunda geldiğimiz neticede dünya ekonomilerinin birçoğundan pozitif ayrışmış durumdayız. Kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. İstihdam ve ihracat Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

"Temel hedefimiz güçlü Türkiye'yi inşa etmektir"
Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir yaşında olduğunu vurgulayan Nebati, "Yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına geriletmiş olduk. Türkiye Ekonomi Modeli ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla bunları başardık. Bizim politikalarımızın odağında milletin refahı yer almış, temel hedefimiz daha güçlü Türkiye'yi beraberce inşa etmek olmuştur." diye konuştu.

Nureddin Nebati, "Bugün Türkiye kurulan oyunların parçası olmanın ötesinde oyun kurucularından biri konumundadır." mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"İhracatta rekorlar kırıyoruz"
"İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını ardı ardına kırmaya devam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş arefesinde alınan kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici şekildedir. Milli sanayi teşvik edilmeli, milli kaynaklar değerlendirilmeli, çiftçi ve yatırım yapmak isteyenlere kredi verilmeli ve bu amaçla banka kurulmalıdır. Gümrük tarifeleri milli sanayinin kalkınmasına yönelik güncellenmelidir. Alınan bu kararlar geride bırakılan onca sıkıntıya rağmen milletin azminin ne kadar yüksek olduğunun açık göstergesidir.

"Dünya tarihi için kritik dönüm noktasındayız"
Bugün hem ülkemiz hem de dünya tarihi için kritik dönüm noktasındayız. Tüm dünya salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı süreçteyiz. Son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını devreye geçirmiş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, istiklal ve değerleri uğrunda şehitliğe gitmeyi bilen milletin evlatlarıyız.

"İzmir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz"
Kongrenin düzenlendiği bina 1979 yılında belediye tarafından yıktırılmış. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı aynı yerinde hızla inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz. Biz inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutup, aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

17 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm milletimize mal olacak geniş bir katılımlı iktisat kongresini düzenleyeceğiz. Bu binanın yeri Sayın Valiliğimiz tarafından nisan ayında otopark olarak işletilirken satın alınmış ve o günden itibaren hazırlıkların başladığı sürecin ilk adımı atılmış inşaatı hızlıca devam eden bina asli unsuruyla İzmir ve Türkiye'mize kazandırmış olacak. Esasen bizim tüm gayemiz bizzat milli mücadele ruhundan kök bulmuş aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir.

"Küresel ölçekte yaşanan en derin sarsıntılar bu dönemde gerçekleşiyor"
2020 yılında salgınla başlayan sürecin tüm dünyada ne tür sorunlara yol açtığına hep birlikte şahitlik ettik. Enerji ve gıda fiyatları tarihi zirveleri zorlarken tedarik sorunları küresel ölçekte hissedilmeye devam ediliyor. Küresel ölçekte yaşanan en derin sarsıntılar bu dönemde gerçekleşiyor. Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor.

"Yerli ve millilikteki anlayışımız ortadadır"
Bizler son 20 yılda bu şiarla ilerledik. Ülkemiz için geceli gündüzlü çalışmaya durmaksızın devam ettik. Yerli ve millilikteki anlayışımız ortadadır. Böylece 20 sene evvel ancak yüzde 20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 80'lere kadar taşındı. Savaş uçaklarımızı, Kızılelma'mızı, barajları, köprüleri 20 yıl içinde eser ve hizmet siyasetimizle gerçekleştirdik."

Ensonhaber

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