Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Türkiye Yüzyılı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz" dedi.

EKONOMİ 03.02.2023, 11:33
Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu.

Atılan adımlarla yüksek enflasyon, Kasım 2022'den itibaren düşüş trendine girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye Yüzyılı programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"Enflasyonu indirdik, daha da indireceğiz"
Enflasyonun düşüş trendinin devam edeceğini vurgulayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

"Enflasyonu engelleyeceğiz, iki yılda çözeceğiz diyorsun. Bana enstrümanını söyle"
Enflasyonda Türkiye'nin dünyadan ayrıştığına vurgu yapan Nebati, muhalefetin enflasyonla ilgili vaatlerine de değindi:

Yüksek bir enflasyon yaşadık. Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğimizi ilan ediyoruz ve bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. İncitmeden, kırmadan, dökmeden yapıyoruz. Büyümeden taviz vermeden yapıyoruz, insanlar işini kaybetmeden yapıyoruz. Dükkanlar kapanmadan, fabrikalar kapanmadan, atölyeler kapanmadan yapıyoruz. Enflasyonu engelleyeceğiz, iki yılda çözeceğiz diyorsun. Bana enstrümanını söyle.

Faizi manşet enflasyonun neresine getireceksin? Bak iş dünyası merak ediyor değil mi? Enflasyonu düşüreceksin değil mi? O zaman faizi nereye getireceksin? Çık ilan et. Faizi artıracak mısın? Ne kadar artıracaksın? Beklentin ne? Çıtan ne? Çık ilan et. Hani geçen yıl bu işlere biz Türkiye Ekonomi Modeli ile girdiğimizde 'Bu işler faiz artırmadan olmaz' diyenler, size sesleniyorum, bak faiz düşük, Merkez Bankası faiz oranı 9. Sen ne yapacaksın? Niye susuyorsun? Açık açık toplumla paylaşın, ben faizleri manşet enflasyonunun şurasına getireceğim diye cesaretiniz varsa açık açık konuşun. Hangi uluslararası kuruluşla ne anlaşması yapacaksın? Nasıl getireceksin? Rakam değil mi? Buyur. Her şeyi ortaya koyuyoruz. Şeffaf değil mi? Çıkın tartışalım.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15