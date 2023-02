Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu.

Atılan adımlarla yüksek enflasyon, Kasım 2022'den itibaren düşüş trendine girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye Yüzyılı programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Enflasyonu indirdik, daha da indireceğiz"

Enflasyonun düşüş trendinin devam edeceğini vurgulayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

"Enflasyonu engelleyeceğiz, iki yılda çözeceğiz diyorsun. Bana enstrümanını söyle"

Enflasyonda Türkiye'nin dünyadan ayrıştığına vurgu yapan Nebati, muhalefetin enflasyonla ilgili vaatlerine de değindi:

Yüksek bir enflasyon yaşadık. Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğimizi ilan ediyoruz ve bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. İncitmeden, kırmadan, dökmeden yapıyoruz. Büyümeden taviz vermeden yapıyoruz, insanlar işini kaybetmeden yapıyoruz. Dükkanlar kapanmadan, fabrikalar kapanmadan, atölyeler kapanmadan yapıyoruz. Enflasyonu engelleyeceğiz, iki yılda çözeceğiz diyorsun. Bana enstrümanını söyle.

Faizi manşet enflasyonun neresine getireceksin? Bak iş dünyası merak ediyor değil mi? Enflasyonu düşüreceksin değil mi? O zaman faizi nereye getireceksin? Çık ilan et. Faizi artıracak mısın? Ne kadar artıracaksın? Beklentin ne? Çıtan ne? Çık ilan et. Hani geçen yıl bu işlere biz Türkiye Ekonomi Modeli ile girdiğimizde 'Bu işler faiz artırmadan olmaz' diyenler, size sesleniyorum, bak faiz düşük, Merkez Bankası faiz oranı 9. Sen ne yapacaksın? Niye susuyorsun? Açık açık toplumla paylaşın, ben faizleri manşet enflasyonunun şurasına getireceğim diye cesaretiniz varsa açık açık konuşun. Hangi uluslararası kuruluşla ne anlaşması yapacaksın? Nasıl getireceksin? Rakam değil mi? Buyur. Her şeyi ortaya koyuyoruz. Şeffaf değil mi? Çıkın tartışalım.

