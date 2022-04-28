Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu da yine biz yeneceğiz. İnanıyorum ki bunu bir seferberlik anlayışıyla kenetlenerek yapacağız" dedi.

EKONOMİ 28.04.2022, 09:36
Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında enflasyona değinen Bakan Nebati, Türkiye'yi terörden ve vesayetin zincirlerinden kurtardıkları gibi enflasyonu da yeneceklerinin altını çizdi.

"Enflasyonu seferberlik anlayışıyla birlikte yeneceğiz"
Nebati, "Ülkemizi terörden, vesayetin zincirlerinden nasıl kurtardıysak, enflasyonu da yine biz yeneceğiz! İnanıyorum ki bunu bir seferberlik anlayışıyla kenetlenerek hepimiz beraberce yapacağız" dedi.

Artan fiyatlara değindi
İHA'nın haberine göre, Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı iradeyle üretmeye ve birlikte yarınlara yön vermeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, "Bunu yaparken de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın onu hep beraber omuzlayacak; birlikten doğan kuvvetimizle mevcut tüm sorunları birer fırsata çevirmeyi beraberce başaracağız." diye konuştu.

Nebati, birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinerek, tedarik zincirindeki aksaklıklardan, Rusya-Ukrayna savaşından, artan enerji, gıda ve emtia fiyatlarından, dünyanın çeşitli bölgelerinde dönem dönem ortaya çıkan yeni varyantların veya virüs türlerinin arzda yol açtığı sıkıntılardan bahsetti.

Bu olumsuzluklar karşısından kaynaklarını etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandıklarını, sanayicilerin ve vatandaşların maruz kaldıkları maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ettiklerini anlatan Nebati, sanayicilerin ve hane halkının kullandığı doğalgaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara değindi.

Nebati, döviz kurunda belirgin bir istikrar sağladıklarını, yastık altı altınları Altın Tasarruf Ekosistemini de kurarak sisteme dahil etmeye başladıklarını, mevcut ekonomik ortamda yurt içi ve yurt dışı tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Bu kapsamda, yeni ürün ve hizmetlerimizle vatandaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İhracatçılara 100, turizmciye 50 milyar TL düşük faizli kredi
Bakan Nebati, yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik KGF paketini kullanıma sunduklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. TL'ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak.

Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmüş durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır."Nebati, bakanlık tarafından vergi alanında hayata geçirilen reformlardan bahsederek, ihracatçılar, sanayi şirketleri, yatırımcılar ve enerji sektörüne yönelik vergi indirimleri ile ilgili bilgiler verdi."

"Temel ihtiyaç maddelerinde sebepsiz fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari cürette verginin kaldırılması, 850 bin esnafın gelir vergisinden istisna tutulması, elektrikte TRT payının kaldırılması ve gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi gelişmelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele Timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu konudaki kararlı duruşumuz ve net tavrımız devam edecek."

ensonhaber

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