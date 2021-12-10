Nureddin Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Nebati konuşmasında asgari ücretin belirlenmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK BİR ARTIŞ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari ücretle ilgili herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ RAHAT ETSİNLER"

Nureddin Nebati konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte. 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."