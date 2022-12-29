Necdet Takva, Van TSO'nun yeniden başkanı oldu

YSK, uzun bir süredir Van'ın gündeminde olan Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri ile alakalı flaş bir karara imza attı. Geçtiğimiz günlerde tekrarlanan ve Necdet Takva'nın 2 oy ile kazandığı 1. Meslek Komitesi seçimlerininin iptali ile ilgili YSK devreye girdi. YSK, Van İl Seçim Kurulu’nun aldığı ‘İPTAL’ kararının da iptaline karar verdi.

YSK'nın bu kararı sonrası Necdet Takva, 2 oy fark ile Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeniden başkanı seçildi.

Konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Zahir Kandaşoğlu, YSK'nun usule aykırı olarak inceleme başlattığını söyledi. Kandaşoğlu sosyal medya hesaplarından "Türkiye’de bir ilki yaşıyoruz. TOBB yasasına göre İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu karar kesin olmasına rağmen, YSK usule ve kanuna aykırı olarak inceleme yapıyor. Hukuki açıdan garabet bir kararı imza atyor kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" paylaşımında bulundu.