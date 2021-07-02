Necdet Takva "Müşterek Konsey Toplantısı"na başkanlık etti

 Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısında genel kurul başkanlığı yaptı.

EKONOMİ 02.07.2021, 14:45 02.07.2021, 16:01
Necdet Takva "Müşterek Konsey Toplantısı"na başkanlık etti

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda/borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantının genel kurul başkanlığını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın ekonomik sorunlarını ve taleplerini Bakan Lütfi Elvan’a iletti. Takva, ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı sıfatıyla Türkiye geneli ticaret ve sanayi odalarının taleplerini de Bakan Elvan’a aktararak, destek talebinde bulundu.


Başkan Necdet Takva, genel kurulda Van’ın sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:
“Pandemi döneminde kullanılan kredilerin geri ödeme sürelerinin yeniden planlanarak ekstra faiz işletilmeden daha geniş bir zamana yayılması ve mevcut faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir.

Reel ekonominin başat sektörleri olan inşaat, otomotiv, sanayi, tarım-hayvancılık, genel imalat, turizm ve hizmet sektörü ve diğer bağlantılı sektörleri ayakta tutmak ve yeni girişimleri desteklemek adına düşük faizli kredi imkanı sağlanmalıdır. Finansmana erişimde finans kuruluşları tarafından talep edilen ipotekler düşük ekspertiz değerlendirmeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bununla beraber birçok banka, bölge dışında teminat talep etmektedir.

Kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesi ve bölgelerini tanıyan, değerlendiren bir boyuta ulaşmış olmaları nedeniyle ekspertiz değerlendirmelerinde yetkilendirilmesi önem arz etmektedir. Bölgelerin gelişmişlik farkları realist bir perspektifle ele alınmalıdır. Bu hususta yerel yeteneklerin haritalandırılarak daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması bu durumun minimize edilmesini sağlayacaktır. Tarımsal potansiyeli olan tüm illerde hazine arazilerinin değerlendirilmesi ve ekim alanının genişletilmesi üretimi destekleyecek ve tarımsal ithalat miktarını düşürecektir.

Gümrük kapıları devletimizin öngörüleri ve birliğimizin destekleri ile son yıllarda modern hale getirilmiştir. Ancak pandemi ile birlikte sınır kapıları üzerinden oluşturulan algılar kapıların kapatılmasına neden olmuştur. Halen kapalı durumda olan gümrük kapılarının karşılıklı olarak bir an önce açılması gerekmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin karar verici mekanizmalar üzerindeki etkisi ve söz sahipliği özetle TOBB’un vizyonel yapısı bizlerinde varoluş sebebidir.

Odalarımızda bir misyon üstlenmiş ve eşgüdümlü bir çalışma içerinde hareket etmektedir. Bu doğrultuda karar verici mekanizmaların ve ülkenin yönetsel otoritelerinin odalarımızı yerel ve ulusal anlamda öncelemesi gerekmektedir” dedi.
Başkan Takva, toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci seçilen Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını hediye etti.iha

#Lütfi Elvan #necdet takva #van tso
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