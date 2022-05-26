Necdet Takva adaylığını açıkladı!

2013 Yılından beri Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı olan Necdet Takva, yıl sonu yapılması planlanan Van TSO seçimleri öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'aday olduğunu' duyurdu.

İki dönemdir Van TSO'ya başkanlık yapan Takva, sosyal medya hesabı üzerinden yol arkadaşlarıyla birlikte bulundukları fotoğrafı paylaşarak aday olduklarını açıkladı. Paylaşımında "Şayet mesele Nasip kovalamaksa, Ve bir manilik olmazsa şayet, Bu güzel gün hürmetine, Yine birlikte, Odamızı yönetmek için huzurda olmaktır niyet!" ifadelerine yer veren Takva, önümüzdeki günlerde seçim bildirgesini açıklayacak.

Fotoğraf karesinde kimler yer aldı?

Necdet Takva'nın paylaştığı fotoğraf karesinde Şefik Eren, Serdar Balandı, Mehmet Değer, Veysel Parin, İlhan Kaya, Fevi Çeliktaş, Eren Görsel Görmen, Burak Gültepe, Ömer İnanç ve Necip Oflas yer aldı. WanHaber