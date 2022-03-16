Nakitle akaryakıta düşük fiyat yolda!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı.
Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.
NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA
Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.
Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.
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