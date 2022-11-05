Mutfak tüpüne zam geldi! İşte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı
Vatandaşın temel ihtiyaçlarından olan mutfak tüpüne de zam geldi. Son otogaz zammının ardından tekrar zamlanan mutfak tüplerinde 12 kilolukların fiyatı 320 liraya kadar çıktı.
LPG'ye gelen son zamdan mutfak tüpü de nasibini aldı. Bu doğrultuda 4 Kasım 2022 tarihi itibariyle tüm markalarda 12 kg mutfak tüpü fiyatları değişti. Mutfak tüpü fiyatları son aylarda üst üste gelen indirimler ile birlikte 300 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Son gelen LPG zammı sonrasında ise fiyatlar tekrar 320 TL'ye kadar ulaştı.
Kamu Gündemi'nin haberine göre mutfak tüplerinin yeni fiyatları ise şöyle:
AYGAZ
Aygaz 12 kg mutfak tüpü: 326 TL
Aygaz 2 kg gri küçük tüp: 63 TL
Aygaz forklift tüpü 16 kg: 425 TL
Aygaz forklift tüpü 24 kg: 639 TL
MİLANGAZ
Milangaz 2 kg ev tüpü fiyatı: 60 TL
Milangaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı: 306,50 TL
İPRAGAZ
2 kg mutfak tüpü: 62 TL
12 kg ev tüpü: 309 TL
24 kg ticari tüp: 625 TL
45 kg sanayi tüpü: 1170 TL
45 propan tüpü: 1258 TL
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