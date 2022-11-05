Mutfak tüpüne zam geldi! İşte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı

LPG'ye gelen son zamdan mutfak tüpü de nasibini aldı. Bu doğrultuda 4 Kasım 2022 tarihi itibariyle tüm markalarda 12 kg mutfak tüpü fiyatları değişti. Mutfak tüpü fiyatları son aylarda üst üste gelen indirimler ile birlikte 300 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Son gelen LPG zammı sonrasında ise fiyatlar tekrar 320 TL'ye kadar ulaştı.

Kamu Gündemi'nin haberine göre mutfak tüplerinin yeni fiyatları ise şöyle:

AYGAZ

Aygaz 12 kg mutfak tüpü: 326 TL

Aygaz 2 kg gri küçük tüp: 63 TL

Aygaz forklift tüpü 16 kg: 425 TL

Aygaz forklift tüpü 24 kg: 639 TL



MİLANGAZ

Milangaz 2 kg ev tüpü fiyatı: 60 TL

Milangaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı: 306,50 TL

İPRAGAZ

2 kg mutfak tüpü: 62 TL

12 kg ev tüpü: 309 TL

24 kg ticari tüp: 625 TL

45 kg sanayi tüpü: 1170 TL

45 propan tüpü: 1258 TL

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