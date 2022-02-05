Müjde! Toki konutlarına indirim geliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık.

Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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