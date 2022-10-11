Motorinin litre fiyatı 29 liraya dayandı!

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının hemen ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşının etkisiyle derinleşen küresel krizin özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yansımaları sürüyor.

Bu kapsamda özellikle Brent petroldeki değişimler sürüyor. Son olarak OPEC+ ülkelerinin kasım ayı içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi yükseliş meydan gelmişti. Bu kapsamda bugünün güncel fiyatları vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Peki Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, dizel fiyatları ne oldu? İşte güncel fiyatlar…

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? BENZİN, DİZEL FİYATLARI NE OLDU? GÜNCEL FİYATLAR

Dün motorine yapılan 1 lira 39 kuruşluk zammın ardından fiyatlar pompaya gece yarısından itibaren yansıdı. Bu kapsamda İstanbul’da dizel yakıt fiyatı 28 lira 55 kuruşa yükseldi. Öte yandan dizelin pompa fiyatı Ankara’da 28 lira 64 kuruş, İzmir’de 28 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Ağrı, Adıyaman, Aksaray, Muş, Siirt, Tunceli, Elazığ, Van gibi bazı illerde ise 29 liranın üzerinde satılıyor.

Motorinin litre fiyatı bir hafta içerisinde dördüncü kez artarken son 6 gün içerisinde 5 lira 41 kuruş zamlandı.

Süperhaber