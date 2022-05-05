Motorine zam yolda! Bu gece yarısından itibaren…

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Son bir yılda akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmedi. NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

OTOGAZDA İNDİRİM

Otogazda ise cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

cumhuriyet