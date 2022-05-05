Motorine zam yolda! Bu gece yarısından itibaren…
Akaryakıtta bir fiyat artışı daha gündemde. Motorine bu gece yarısından itibaren 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Son bir yılda akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmedi. NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
OTOGAZDA İNDİRİM
Otogazda ise cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.
cumhuriyet
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|37
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|37
|73
|3. Bodrumspor
|37
|72
|4. Sivas Belediyespor
|37
|66
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|37
|63
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|37
|63
|7. Afjet Afyonspor
|37
|62
|8. Çorum FK
|37
|62
|9. Ankaraspor
|37
|54
|10. Somaspor
|37
|52
|11. İnegölspor
|37
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|37
|47
|13. Serik Belediyespor
|37
|42
|14. Diyarbekirspor
|37
|41
|15. Sarıyer
|37
|40
|16. Adıyaman FK
|37
|38
|17. Ergene Velimeşespor
|37
|35
|18. Turgutluspor
|37
|34
|19. Niğde Anadolu FK
|37
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|37
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21