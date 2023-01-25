Motorine zam geliyor

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları sık sık değişime uğrayarak bir iniyor, bir çıkıyor.

Zam ve indirim haberleri, araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor.

Benzindeki 1 lira 25 kuruşluk zam pompaya yansıdı

Son dönemlerde benzin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Gece yarısı benzine gelen 1 lira 25 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.

Motorine 83 kuruşluk zam

Son olarak uzun süredir zammın yapılmadığı motorinde de yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

Buna göre, bu gece yarısından itibaren motorinde 83 kuruşluk bir artış olacağı kaydedildi.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,19 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.

Ensonhaber